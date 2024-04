Bom dia!

- Pelas 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Frutas Douradas, Caminho das Preces 15, Funchal.

- Às11h30, o SIPE - Sindicato Independente dos Professores e Educadores reúne com o secretário regional da Educação, no edifício do Governo Regional, Avenida Zarco, no Funchal.

- Das 14h00 às 18h00, o encontro ‘Os clássicos no século XXI’, no Arquivo e Biblioteca da Madeira.

- Começa às 14h30, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, a mesa temática ‘Igualdade de Género e Educação para a Cidadania’, do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa).

- A exposição ‘50 Anos do 25 de Abril - Vozes do Povo: reflexos de Abril’ é inaugurada às 16h30, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicentes’s (MFM-AV).

- A comemoração dos 25 anos Galo Active Health Club, às 18h00, vai decorrer no Caniço de Baixo.

- Está agendada para as 18h30 a apresentação do projeto ‘Semeadores’, no Museu Henrique e Francisco Franco.

- No Seminário Diocesano do Funchal, às 19h30, uma vigília no âmbito da Semana de Oração pelas Vocações.

- O auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal recebe, às 21h00, o espetáculo musical ‘Liberdade, Liberdade’, pelo Teatro Experimental do Funchal.

- Pelas 22h30, no Festival Appalooza, em Machico, sobe ao palco a banda ALTERNATIVE MOMENTS, seguindo-se o DJ Peter Nunez.