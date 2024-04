“O CDS é um porto seguro para aqueles que estão zangados e descontentes com o PSD, para aqueles que se cansaram com as divisões insanáveis do PS e para aqueles que estão desiludidos com a demagogia extremista do Chega”, declarou o líder eleito do CDS-PP Madeira.

José Manuel Rodrigues falou ao eleitorado e foi claro: “Aqui, no CDS, encontram, renovação, responsabilidade, segurança, competência, moderação, bom senso, estabilidade e soluções para os problemas da Madeira e do Porto Santo”, averbou na sua intervenção final no 19.º Congresso Regional do CDS-PP Madeira.