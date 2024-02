Nuno Morna teve hoje uma intervenção algo exaltada no plenário madeirense, colocando em causa, e criticando mesmo, a escolhas dos partidos, que falam de tudo menos do objeto dos diplomas em debate, conforme referiu.

O mote terá sido dado por Gonçalo Aguiar, deputado do PS, que numa intervenção acerca do pretendido museu do 25 de Abril, pretendido pelo BE, foi ao palanque como se de uma intervenção no período antes da ordem do dia, com uma longa narrativa sobre Albuquerque.

O deputado da Iniciativa Liberal não apreciou em nada, acusou a maioria dos deputados de não estarem a fazer aquilo para que foram eleitos, num tom em que, seguramente, prendeu a atenção e todos e terá lançado um momento de reflexão, até porque associou aquilo a que assistiu hoje ao (quase) todo da atual legislatura.

“Falam de tudo, mas nada daquilo que está no debate”, lamentou.