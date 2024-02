o partido NÓS, Cidadãos! questiona a Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre o problema da falta de docentes na Madeira.

Numa nota enviada à redação, o partido lembra que se trata de um problema que tem vindo a se agravar ano após ano, conduzido “a que centenas (senão mesmo milhares) de alunos da Região não estejam a aprender diversas matérias a diferentes disciplinas, algumas delas com exames nacionais”.

“Se a nível nacional, em média, 11 mil professores faltam diariamente ao trabalho e essa ausência significa que, todos os dias, cinco mil turmas são afetadas pela falta de, pelo menos, um professor, NÓS, Cidadãos! perguntamos onde estão os números sobre o absentismo desta importante classe profissional a nível da Região Autónoma da Madeira?”, indaga.

Perante este cenário, o NÓS, Cidadãos! elenca algumas questões, colocadas em seguida na íntegra, ao governante com a tutela da Educação:

“1.ª- Neste segundo período – que já está quase a meio –, quantos alunos das escolas públicas regionais continuam sem professores, pelo menos a uma disciplina?

2.ª- Qual o “nível de gravidade” da situação a cada disciplina? Há ainda professores disponíveis, na bolsa de recrutamento, nesta altura? Para todas as áreas científicas ou apenas algumas? Quais?

3.ª Como vão ser recuperadas as aprendizagens não efetuadas? E os alunos que não tiveram avaliação positiva no primeiro período/semestre, como podem melhorar as suas classificações se não estão a ter aulas e não sabem quando vão ter professor?

4.ª- Os professores que estão a ser chamados e colocados (e que são contratados) têm a necessária formação profissional para a docência?

5.ª- Quantas queixas têm chegado aos presidentes dos órgãos executivos das escolas, ao Diretor Regional da Educação, mas também ao senhor Secretário, relativas a este problema, “nesta altura do ano” e quais as soluções até agora encontradas?

6.ª- Por último, senhor Secretário Regional da Educação, já foi assinado o despacho que determina a percentagem de vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira dos docentes que reuniram os requisitos para progressão aos referidos escalões no ano civil anterior, despacho que produz efeitos a 1 de janeiro de 2024? Ou será que milhares de docentes têm agora a sua progressão na carreira comprometida?”.

O partido lamenta que nas escolas haja “cada vez menos professores” e “cada vez mais envelhecidos”, entendendo que a redução de efetivos no ensino público é um “facto inegável e mesmo que só existisse uma criança sem aulas, sem acesso à educação, já seria para o NÓS, Cidadãos! um caso preocupante!”, afiança.

A finalizar, o partido atira: “Senhor Secretário Regional, Jorge Carvalho, ainda tem vontade política para resolver todas as carências que estão a surgir no nosso sistema regional de educação?”, remata.