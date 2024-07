Navio da Federação Russa acompanhado pela Marinha

A Marinha terminou, ontem à noite, o acompanhamento, que teve início no dia 5 de julho, do navio russo ‘Akademik Tryoshnikov’, durante a sua navegação ao longo da Zona Económica Exclusiva da Madeira e do Continente.

Segundo comunicado enviado pela Marinha, o navio de investigação científica foi acompanhado pelo NRP Zaire e pelo NRP Setúbal, respetivamente, nas zonas mencionadas.

Este acompanhamento totalizou mais de 45 horas em missão.

Durante este período, o Centro de Operações Marítimas (COMAR) monitorizou e coordenou esta missão, mantendo permanente conhecimento situacional sobre o navio russo que efetuou o seu trânsito pelas áreas de jurisdição e responsabilidade nacional.

“A Marinha, através destas ações de monitorização e vigilância, garante a defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, na proteção dos interesses de Portugal, das suas infraestruturas criticas e, simultaneamente, contribui para assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica”, expressa.