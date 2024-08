Oito famílias, num total de 19 pessoas, do sítio da Fajã das Galinhas, estão a ser acolhidas no Centro Comunitário ‘Vila Viva’, no Estreito de Câmara de Lobos.

A evacuação do sítio, conforme o JM Online noticiou esta tarde, foi ordenada por precaução, devido à proximidade dos incêndios que lavram no concelho.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude esteve presente, ao longo do dia, no local e acompanhou a retirada dos moradores.

Segundo Ana Sousa, “o objetivo passa por prevenir e garantir a proteção e o bem-estar destas famílias, uma vez que o fogo não chegou a esta zona residencial, pelo que a transferência surge como uma medida de prevenção”.

“Estamos a acompanhar, com prudência e podemos afirmar que, neste trabalho em articulação com as entidades municipais que têm feito um trabalho notável, estando muito presentes e ativos no acompanhar da situação, nomeadamente, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e Juntas de Freguesia locais, bem como o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Proteção Civil, tudo faremos para garantir a proteção e o bem-estar destas famílias que, por força maior, foram obrigadas a sair da sua zona residencial como medida de prevenção, visto que até ao momento, felizmente, nenhuma destas famílias viu a sua habitação ser atingida pelos incêndios. Estas famílias encontram-se estáveis e todos os meios estão a ser assegurados para que se possam sentir tranquilas, face à situação atual. O nosso maior foco é garantir que continuamos neste caminho de prevenção, vigilantes e atentos ao desenvolver da situação”, esclarece Ana Sousa em comunicado enviado pelo respetivo gabinete.

A governante adianta ainda que o Instituto de Segurança Social da Madeira disponibilizou 3 ajudantes domiciliárias para acompanhar 4 utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D), na Igreja do Curral e que irão pernoitar no Pavilhão do Curral das Freiras.

Lembra a mesma fonte que o SESARAM disponibilizou duas linhas de apoio a todos os utentes da RAM, uma linha de Apoio Psicológico assegurada pelo Serviço de Psicologia do SESARAM, com o número 969320140, e a linha de apoio SRS 24h, assegurada pelo Gabinete de Apoio à Família com o número 800 24 24 20. Encontra-se também disponível a Linha Nacional de Emergência Social - 144.