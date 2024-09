Nos ‘Perdidos e Achados’ deste domingo, transportamo-lo ao Miradouro do Pico Alto, inserido no Parque Ecológico do Funchal. Com uma vista portentosa sob o Funchal, este espaço tem toda a magia e graça apesar de ainda não ter caído nas graças dos turistas.

A uma altitude de 1129 metros, do Miradouro do Pico Alto descortina-se uma vista desafogada sobre o Funchal. ‘In loco’, o silêncio do lugar convida a deixar-se ficar por um recanto que ainda não caiu, pelo menos de forma massiva, nos planos dos turistas. Também essa descrição lhe confere um charme e encanto especial.

A própria acessibilidade do lugar é outro dos aspetos desta pequena jóia inserida no topo do Parque Ecológico do Funchal, cujo mesmo está disponível a todos sem qualquer tipo de cobrança, para já nem mencionar a limpeza do terreno num percurso que, em termos de movimento, está longe de alcançar as ‘romarias’ a que se assiste noutros locais.

Alguns, não muito distantes daquela zona, como é o caso do Pico do Areeiro. Outra paisagística e emoção, é certo, mas igual fascínio oferece este ‘Pico Alto’.