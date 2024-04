Miguel Albuquerque visita empresas

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prossegue esta terça-feira com o roteiro de visitas a empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito do CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego.

Albuquerque visita, assim, três empresas sediadas nas freguesias do Monte e Santo António, o ginásio Box Crossfit FNC, a Karin Boutique e o Avito’s Café & Take-Away.

Referir que as três empresas beneficiaram de apoios do IEM, ao abrigo do CRIEE, no montante global de 64.843,90€ €, resultando na criação de 5 postos de trabalho.

A primeira visita – ginásio Box Crossfit FNC – está aprazada para as 15 horas, à Rua Luso Brasileira, n.º 49, Monte.