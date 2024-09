Em jogo da 5.ª jornada da II Liga, o Marítimo vai perdendo nos Barreiros, frente ao Alverca, por 2-0, quando estavam decorridos 30 minutos.

Naquela que é a estreia de Silas no comando técnico dos verde-rubros, em substituição de Fábio Pereira que não resistiu à goleada (5-1) sofrida em Portimão, Varela marcou para os ribatejanos logo aos dois minutos, com Carter a aumentar a contagem, com novo golo visitante, aos 18 minutos.

À entrada para este jogo, os madeirenses somavam 5 pontos e ocupavam a 10.ª posição, enquanto o Alverca era apenas 17.º, com três pontos.

O Marítimo iniciou a partida com Tabuaco, Igor Julião, Romain, Borges, China, Danilovic, Fransérgio, França, Euller, Martim Tavares e Pedro Silva.