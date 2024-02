Marcelo decide futuro da Assembleia Legislativa Regional a 25 de março

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou, esta manhã, no stand da Região na BTL que irá tomar a decisão sobre a dissolução da Assembleia Legislativa Regional no dia 25 de março.

O presidente da República disse ainda que a situação política não afeta o turismo da Região.

No período pelo espaço oficial da Madeira, Marcelo distribuiu abraços, provou poncha e até pôs manteiga no bolo do caco.