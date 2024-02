Bom dia!

Manuel António Correia já deu sinais a apoiantes de primeira linha de que formaliza até amanhã a sua candidatura a presidente do PSD-Madeira. Militantes recolhem mais assinaturas do que os mínimos exigidos para cada lista. Eleição interna começa a gerar focos de tensão entre social-democratas. Albuquerque renova Comissão Política e agrega autarcas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca ainda o CDS. Militantes querem Rodrigues de volta. Presidente da Assembleia regional pondera regresso à liderança do partido depois da demissão de Rui Barreto.

Saiba ainda que agricultores pedem preços mais justos para a cana-de-açúcar e que bombeiros marcam greve de um dia. Recuo nas promessas leva a protesto marcado para 15 de março.

No Funchal, Câmara investe seis milhões na reparação de estradas.

O destaque fotográfico da Capa do JM vai para um chef. Há mais um restaurante com Estrela Michelin. O espaço Desarma, liderado pelo madeirense Octávio Freitas, acaba de saltar para a constelação Michelin em Portugal. O restaurante Il Galo D’Oro mantém duas Estrelas e o William segura uma distinção com um novo chef.

