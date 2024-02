Foi chumbado o voto de pesar pelo falecimento de Alexei Navalny, da autoria do Partido Comunista Português, apenas com os votos favoráveis do PCP e do BE.

O PSD, CDS-PP, PS, IL, Chega e JPP votaram contra, e há a relevar a abstenção da deputada do PAN, Mónica Freitas.

Por seu turno, por unanimidade, foi aprovado o voto de pesar da autoria da IL a propósito do mesmo tema.

O banco de solos para a habitação, da autoria do PCP, foi rejeitado com os votos contra do PSD, CDS, do Chega, da IL e abstenção do JPP e favoráveis do PCP, PS e BE.

A proposta da criação de uma comissão regional para assinalar os 50 anos do 25 de abril, da autoria do PCP, foi rejeitado com os votos do PSD e CDS-PP. O PAN e a IL abstiveram-se.