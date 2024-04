O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participou na sessão de encerramento da quinta edição do MadeiraMUN, que decorreu esta segunda-feira, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, subordinada ao tema ‘A Educação – um direito essencial’.

Este Modelo das Nações Unidas (MUN) é uma simulação de um debate das Nações Unidas, que este ano contou com a participação de 35 alunos do ensino secundário, nomeadamente das Escolas Secundárias de Jaime Moniz, de Francisco Franco, de Machico, da Ponta do Sol e da APEL.

Na sua intervenção, Jorge Carvalho enfatizou os objetivos comuns daquela iniciativa e da própria Educação que, na Região, desenvolveu-se de forma exponencial nos últimos 50 anos.

“O MUN ambiciona educar os seus participantes relativamente a questões cívicas, de comunicação eficaz, globalização e diplomacia multilateral. Ora, a Educação é um direito fundamental, um pilar das sociedades, é fundamental para o desenvolvimento humano, social e económico e um elemento-chave para alcançar a paz duradoura e o desenvolvimento sustentável”, disse.