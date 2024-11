Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 31.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ordem de trabalhos constam 14 pontos para apreciação e votação.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, vai começar às 9h00, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho, com 6 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza pelas 11h00, na sua sede, à Rua Elias Garcia, uma conferência de imprensa para apresentação da Campanha do Novembro Azul. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, estará presente na cerimónia. Novembro Azul é uma campanha realizada, no mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do Cancro de Próstata.

* O Madeira Street Arts - Festival Internacional de Artes de Rua, voltará a invadir a capital madeirense entre hoje e 9 de novembro, sábado, transformando as principais artérias do Funchal num autêntico palco a céu aberto. No dia 10 de novembro, domingo, o Festival rumará até à marginal da Calheta. A abertura do Festival está agendada para as 17h30 de hoje, na Praça do Povo, e contará com a presença especial de Karcocha.

* Entre hoje e amanhã, o Teatro Municipal Baltazar Dias será palco da sexta edição do ‘Image Play – International Video Art Festival’, um evento dedicado à videoarte contemporânea e suas linguagens visuais. A sessão de abertura está aprazada para as 19h00. Os bilhetes têm o custo de um euro, sendo a entrada gratuita para estudantes.