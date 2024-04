Luís Montenegro não vem ao congresso do PSD

Miguel Albuquerque acaba de deixar a informação aos jornalistas, à margem da visita que realiza esta manhã à empresa “Vasconcelos e Abreu”, que o primeiro-ministro e presidente do PSD não estará presente no Congresso Regional do PSD-M, a realizar-se este fim-de-semana no Funchal.

A ausência é justificada somente, conforme fez questão de frisar Miguel Albuquerque, com a impossibilidade de Montenegro.

O primeiro-ministro fará uma visita de Estado a Cabo Verde, sendo assim a sua segunda, dado que a primeira foi por estes dias a Madrid.

Quanto ao cabeça de lista pelo PSD para as eleições europeias, o presidente demissionário esclareceu que até 2.ª feira estará decidido. Para já, não aponta nomes porque estão numa fase ainda de “discussão”.

“Temos o Conselho Nacional na segunda-feira, do qual sou o presidente, para aprovar a lista. Portanto, vamos continuar a negociar”, afirmou.