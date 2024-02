Joana Mendes diz que a mobilidade é “um dos pontos principais” no programa do RIR para as eleições de 10 de março.

Pensa que a mobilidade e a continuidade territorial “devem ser assegurados pelo Governo Central”, de forma a evitarem-se os “valores astronómicos” e “incomportáveis” das viagens aéreas.

A candidata do RIR defende que dever ser o Estado a pagar à cabeça, pagando os madeirenses 86 euros na ligação com o continente. Quanto à ligação aérea com o Porto Santo pensa que poderia ser assegurado por outras companhias.

“Lei continua na gaveta, promessas não foram cumpridas”, sublinha.