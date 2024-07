A Junta de Freguesia da Ribeira Brava vai apoiar, à semelhança dos anos anteriores, a festa em honra de São Paulo, que irá realizar-se nos dias 3 e 4 de agosto.

Segundo nota de imprensa desta autarquia, “o apoio irá colmatar as despesas da Confraria de São Paulo, entidade organizadora do evento.

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, refere que “esta ação visa apoiar a que se mantenha as tradições locais e incentivar a descentralização de eventos, prestando um apoio equitativo a toda a freguesia e reforçando que as zonas altas da nossa localidade merecem as mesmas oportunidades de celebração e divertimento que as restantes.”

A comemoração tem início no sábado, dia 3, ao meio-dia, com a girândola, as romagens e a novena e no domingo, dia 4, tem a missa e a procissão, contando com animação musical em ambos os dias. Marco Martins aproveita para convidar a todos a visitar este arraial tipicamente madeirense, que se realiza no primeiro fim-de-semana de agosto.