Carlos Silva (JPP), interveio para transmitir que o Porto Santo continua esquecido e ficará mais empobrecido com este Orçamento, tanto pelo Governo Regional, como pelo Governo da República.

Deu o exemplo da esquadra de polícia da ilha dourada que afirmou não ter condições e ainda trouxe para o debate a fábrica das algas, perguntando para quando uma solução em definitivo para esta fábrica.

Lembrando o património “único” do Porto Santo, reitera que tudo “caminha para a extinção”. O pontão das salinas, continuou, nunca foi recuperado, e ainda notou a questão do subsídio de mobilidade.

“Conhecem os custos da ultra periferia?”, questionou, enumerando as “despesas sempre acrescidas para os porto-santenses”.

Acontece hoje, no parlamento regional, a apreciação na generalidade das Propostas de “ Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024”, da autoria do Governo Regional. Os trabalhos são presididos pelo social-democrata Brício Araújo.