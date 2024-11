No MadIT24, evento dedicado à tecnologia e inovação, no Centro de Congressos da Madeira, Joana Mendonça cativou a audiência com a sua palestra subordinada ao tema ‘Viagem da Inspiração à Inovação’, onde partilhou os pilares do design thinking e sublinhou a importância da empatia no desenvolvimento de soluções eficazes e centradas no utilizador.

Durante a apresentação, a docente do Instituto Superior Técnico de Lisboa destacou os desafios contínuos da inovação, mencionando que “cerca de 9 em cada 10 novos produtos falham no mercado”. Para Joana Mendonça, “inovar não é apenas criar algo novo; é saber ouvir, observar e adaptar”, sendo fundamental considerar as reais necessidades dos utilizadores. Ilustrou esta ideia com casos de produtos que falharam no mercado por desconsiderarem o consumidor final, como uma caneta lançada especificamente para mulheres, “que provou ser um flop completo”, ou um telemóvel dobrável que encontrou resistência inicial. “Estes exemplos mostram o que pode acontecer quando ignoramos a experiência e a voz dos utilizadores”, disse.

Partilhou ainda casos práticos, incluindo o desenvolvimento de um hospital orientado para o bem-estar dos pacientes e o redesenho de um espaço comercial baseado nas rotinas dos seus utilizadores. “Não se trata apenas do que achamos que as pessoas precisam, mas do que elas realmente valorizam e desejam”, acrescentou.