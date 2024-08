Filipe Sousa, em comunicado, manifesta a disponibilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz para colaborar com a cedência de meios de combate aos incêndios.

Tendo em consideração a chegada do reforço de operacionais do Continente, o autarca denota o “agravar da situação”, pelo que recorda que “o município de Santa Cruz, através da sua companhia de Bombeiros Sapadores, dispõe de meios que podem ser úteis e essenciais no apoio às equipas que combatem os fogos florestais”.

“Temos ao vosso dispor o nosso veículo VCOC, bem como a nossa ERAS - Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação, prontos a operar no teatro de operações”, reitera o edil.