A Iniciativa Liberal considerou hoje que a descida do IRS apresentada pelo Governo da AD “é tímida, não indo ao encontro das expectativas e necessidades dos portugueses e ficando muito aquém do desejado, devendo representar uma poupança simbólica face ao que já seria pago com base no Orçamento de Estado de 2024 elaborado pelo PS.”

Para a Iniciativa Liberal, o PS e o PSD “continuam a olhar para os contribuintes, unicamente, como uma fonte de receita, recusando-se a controlar e reduzir a despesa pública, e aplicando e mantendo uma carga fiscal que não leva em linha de conta os rendimentos dos portugueses e que não permite que o nível de vida dos mesmos melhore.”

Em comunicado, o partido refere que “o mesmo se passa na Madeira, onde o Governo Regional tem optado por não esgotar o diferencial fiscal de 30% já permitido pela Lei das Finanças Regionais, sujeitando os madeirenses a taxas de IRS e de IVA superiores às que são aplicadas nos Açores.”

“Por estas e por outras é que a taxa de esforço fiscal dos Portugueses e dos Madeirenses é a 4.ª maior da União Europeia. E por estas e por outras é que somos o único partido que propõe e garante uma descida efetiva e significativa dos impostos e que pode fazer a diferença.”

A mesma nota refere que, no que depender da Iniciativa Liberal, “o próximo Governo Regional da Madeira terá, imperativamente, que reduzir em 30% todas as taxas de IRS, de IVA e de IRC, aplicáveis na Madeira”. “Nomeadamente, para que, como vem sendo apregoado, os impostos da Madeira sejam mesmo os mais baixos do país”, conclui.