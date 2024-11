O deputado único da Iniciativa Liberal (IL), subiu ao palanque para apresentar o projeto de decreto legislativo regional, da autoria da IL, intitulado “Criação da Zona de Proteção Exclusiva do Fanal”.

Nuno Morna referiu-se à valorização e recuperação daquele ecossistema natural que é património mundial da humanidade, considerando o liberal que há que recuperar e, nesse sentido, urge a regeneração do ambiente. Inclui-se, a título de exemplo, a proibição do pastoreio por questões de degradação do terreno.

O liberal entende que há que haver um plano de gestão cuidadoso e abrangente com medidas adaptadas às especificidades do Fanal e, embora reconheça o turismo de natureza, não se alinha com o turismo a que se assiste com cidadãos a treparem árvores, conforme indagou, na tentativa de obter a melhor imagem para as redes sociais.

De acordo com o decreto legislativo regional “a criação da Zona de Proteção Exclusiva do Fanal visa: assegurar a proteção integral da biodiversidade, com especial enfoque nas espécies vegetais e animais endémicas da Floresta Laurissilva; promover a regeneração dos ecossistemas degradados, impedindo atividades que comprometam o seu equilíbrio, nomeadamente o pastoreio e a introdução de espécies invasoras; conservar o património natural, cultural e paisagístico do Fanal, promovendo a sua utilização sustentável e compatível com a proteção ambiental; sensibilizar a população e os visitantes para a importância da preservação ambiental e fomentar o turismo sustentável na área”, conforme se pode ler no documento.

A fiscalização e a escrupulosa sanção para quem não respeita o ambiente é urgente e disse Nuno Morna que aquela zona tem que ser eficazmente monitorizada.