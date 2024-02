A ex-vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e o então responsável pelos jardins no município foram absolvidos no caso da queda da árvore que provocou a morte de 13 pessoas e feriu cerca de meia centena, em 2017.

Idalina Perestrelo e Francisco Andrade estavam acusados da prática, em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente, respondendo também por 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência.

A 15 de agosto de 2017, durante as cerimónias religiosas em honra da Nossa Senhora do Monte, um carvalho com cerca de 150 anos caiu sobre a multidão que aguardava a passagem da procissão.