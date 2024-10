Bom dia!

- Arranca às 9h00, no Parlamento regional, a reunião plenária nº 27, com 20 pontos na ordem de trabalhos.

- Pelas 9h30, no auditório do salão paroquial de Santa Cruz, o secretário regional de Educação preside à sessão de abertura da conferência ‘30 anos do CREE de Santa Cruz’.

- Em São Vicente, na Escola Agrícola da Madeira, entre as 10h00 e as 12h00, realiza-se a conferência/debate para as sinergias entre Turismo, Natureza e o Desporto no concelho. A iniciativa é organizada pela Câmara de São Vicente em parceria com o JM Madeira, e é aberta ao público. Mas, também, pode ser acompanhada em direto pelo CanalNaMinhaTerraTV e nas plataformas digitais do JM.

- O representante da República recebe, às 11h00, no Palácio de São Lourenço, em audiência, a cônsul honorária da República da Colômbia na RAM, Isabel Andrade Silva.

- A Unidade Móvel do Rastreio do Cancro da Mama, junto ao Centro de Saúde dos Canhas, recebe a visita do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, às 11h00.

- Reúne, às 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

- No Caniçal, às 15h00, decorre a cerimónia de inauguração do Dreams Madeira Resort, SPA & Marina, no sítio da Piedade.

- No Campus Universitário da Penteada, às 15h00, acontece a sessão de abertura do debate ‘Prevenção de Fraudes Digitais - Impacto da Literacia Financeira nos Jovens’.

- Pelas 16h00, na sala do hemiciclo do Parlamento madeirense, reúne a Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político.

- Às 17h00, ocorre a sessão de encerramento da 2.ª edição da Expo Sénior 2024, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19h00, o espetáculo ‘À Mesa - Last Supper’, do ator e encenador Nelson Monforte.

- Entre as 20h00 e as 23h00, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove um Mega-apagão, com o objetivo de tornar a noite mais segura para as aves marinhas.

- O projeto ‘Capelas ao Luar’ visita a partir das 21h00, em Câmara de Lobos, a Capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. A atividade é guiada por Francisco Clode e Rita Rodrigues.