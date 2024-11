O IPMA prevê para hoje, no arquipélago da Madeira, incluindo o Funchal, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste, rodando gradualmente para nordeste fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir da tarde.

A temperatura do ar, na Madeira oscilará entre os 20ºC e os 24ºC e no Porto Santo entre os 19ºC e os 24ºC.

No mar, na costa Norte, as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 metro, aumentando gradualmente para 1 a 2 metros na parte oeste da ilha da Madeira. Temperatura da água do mar: 22/23ºC.