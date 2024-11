Já arrancou, em Câmara de Lobos, a 4.ª edição do Green Market subordinado ao tema “Sem Desperdício”.

“O objetivo principal é consciencializar a comunidade para a redução de desperdício alimentar, através de diversas atividades, showcookings com foco numa alimentação de base vegetal e sazonal, e iniciativas que promovem práticas sustentáveis”, conforme realça nota à imprensa.

A vereadora com o pelouro do Ambiente afirma que “esta 4ª edição do Green Market vai ao encontro do nosso empenho em promover práticas sustentáveis e sensibilizar a população para a importância da redução do desperdício alimentar”, sustentou Dina Silva.

“Queremos transformar este evento num espaço de partilha e educação, incentivando escolhas que beneficiem tanto o ambiente quanto a nossa comunidade.”

“Durante o evento, o público poderá participar em showcookings com degustação, que abrangem desde a alimentação familiar até a descomplicação da alimentação infantil. Workshops, rastreios básicos de saúde, um atelier ecológico para crianças e música ao vivo com intérpretes regionais completam o programa de animação”, acrescenta o documento.