Governo Regional apoia Associações de Criadores de Gado com 10 mil euros

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, celebrou um contrato programa com a Associação de Criadores de Gado do Seixal e da Ribeira da Janela, no valor de 10 mil euros.

Conforme esclarece uma nota enviada à redação, o valor, que já foi atribuído, serviu para fazer face “a um conjunto de atividades nomeadamente reparação de cercas e vedações, manutenção dos sistemas de contenção e controlo da apascentação”.

Recorde-se ainda que, recentemente o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira e o diretor de Serviços de Desenvolvimento Pecuário, Daniel Mata, acompanhados por técnicos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, efetuaram uma visita à associação, onde puderam constatar os trabalhos que têm sido efetuados.