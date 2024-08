De acordo com as contas da GESBA, até o dia 16 de agosto de 2024 foram pagos 11 milhões de euros aos produtores de banana.

A produção de banana, que regista no mês de agosto o seu pico alto, é de aproximadamente 16 mil toneladas, número semelhante ao verificado em 2023.

Com o aumento das temperaturas verificado nas últimas semanas, que fez acelerar a produção de banana, a GESBA reforçou o seu quadro de pessoal para garantir a recolha no terreno e a descarga e embalamento nos centros de processamento, tendo contratado desde o início do ano 80 colaboradores.

Para este planeamento muito contribui a previsão do número de cachos de banana a entregar nos centros de processamento, diariamente solicitada aos produtores.

O reforço de equipas está a permitir a realização da recolha no terreno por parte da GESBA com uma periodicidade que vai desde as 3, 4 e 5 semanas, periodicidade que é gerida em função da zona geográfica e em articulação com os produtores de forma a salvaguardar que não seja colocada em causa a qualidade do produto.

Mais de 300 homens e mulheres trabalham diariamente nas operações de corte, transporte e processamento para assegurar a melhor resposta aos agricultores.

Atendendo às temperaturas elevadas que têm se verificado, a GESBA apela aos agricultores que se detetarem algum risco de a banana ficar madura antes dos corte planeados, que entrem rapidamente em contacto com a GESBA para que seja alocada uma equipa para realizar a recolha.

Por último, a Administração da GESBA não entende a politização da empresa na dialética partidária, com os partidos a procurarem pôr em causa o trabalho de mais de 300 trabalhadores, que sentem igualmente a injustiça das críticas infundadas.

A Administração da GESBA reitera as portas abertas para receber novamente quem queira perceber realmente como decorre a operação de verão.