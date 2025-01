A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, vai assinalar o Dia Mundial do Cancro, a 4 de fevereiro, com uma ação de sensibilização e debate no dia 5 de fevereiro, pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

O evento, intitulado “Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar”, contará com a participação do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro, incluindo o presidente Ricardo Sousa, a secretária-geral Helena Silva e a coordenadora da Unidade de Psico-Oncologia Marla Vieira.

O objetivo é promover a informação e o debate sobre o cancro como um problema de saúde pública, abordando temas como a prevenção, a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, o apoio aos sobreviventes e o papel dos cuidadores. A abertura será presidida pela vereadora Helena Leal.