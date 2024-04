A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai aprovar, em reunião semanal, esta quinta-feira, a abertura de procedimento concursal com vista à aquisição e instalação de um sistema de videovigilância para a cidade do Funchal. Trata-se de um investimento plurianual no montante de 1,7 milhões de euros.

Esse sistema abrangerá locais públicos de grande circulação, bem como áreas que apresentam maior incidência de criminalidade e sensação de insegurança identificadas pela PSP.

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, a adjudicação do novo sistema, que tem um prazo de execução de 6 meses, irá permitir uma maior cobertura com menos câmaras. No total serão instaladas 44 câmaras com 3 tipologias diferentes: 5 câmaras fixas, 25 câmaras multisensor e 14 câmaras rotativas.

Estas câmaras cobrirão 38 locais, e serão um complemento de apoio ao policiamento, nomeadamente em zonas comerciais e baixa da cidade do Funchal, reforçando a segurança desses locais.

“Conforme determina a lei, cabe à PSP a responsabilidade da monitorização e supervisão de todo o sistema de videovigilância”, refere a autarquia em comunicado.