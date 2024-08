Bom dia e bom feriado (no Funchal!)

No dia em que a cidade do Funchal completa 516 anos, a autarquia veste-se a rigor para celebrar a data. As festividades são:

· 9h00, na Praça do Município, os hinos e o hastear das bandeiras.

· 9h30, na igreja do Colégio, a Missa Solene.

· 10h30, a sessão solene, na sala da Assembleia Municipal, onde serão distinguidas cinco personalidades, agraciados os centenários do município e os vários funcionários da autarquia.

No programa das Festas de São Vicente saiba que:

· às 10h00, tem início o Rally Paper para “explorar os recantos mais belos” do concelho.

· pelas 16h00, é conhecido o vencedor do Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia.

· 21h00, atua o madeirense Miro Freitas; 22h30, o artista nacional Zé Amaro; depois há muita animação com os meninos da Favela e os Djs.

- Às 21h00, pode assistir ao ‘Funchal Folk: Arraial do Mundo’ no adro da Igreja do Imaculado Coração de Maria. Esta noite, vão bailar os grupos da Lituânia, Canárias, do México e de Ponte de Sôr.

- Pelas 21h00, no Largo do Pelourinho, nas festas da Ponta do Sol, vai decorrer o espetáculo ‘Fado – Património da Humanidade’.

- Na Estalagem da Ponta do Sol, às 22h00, integrado no evento ‘Concertos L’, André Santos convida Teresinha Landeiro para um momento que será “mais do que fado, haverá canções bonitas e versões surpreendentes”.