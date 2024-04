A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, esteve hoje presente na sessão de sensibilização ‘Por Mais Saúde e Qualidade de Vida’, que decorreu em Santo António, no Ginásio Municipal da CMF e que resulta de uma parceria com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil.

Esta iniciativa, que teve hoje a primeira sessão, prolonga-se no mês de maio e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, será o orador destas conferências, com temáticas que abordam a saúde no seu global, esclarecendo e sensibilizando a população, fazendo a que esta adote comportamentos de saúde mais saudáveis e preditores de maior qualidade de vida, conforme realça a autarquia em comunicado.

“O Município do Funchal no âmbito a sua estratégia municipal de saúde e bem-estar, criou o conselho municipal de saúde e bem-estar, um órgão consultivo que possibilita, através dos seus conselheiros municipais, criar sinergias e operacionalizar programas de prevenção e promoção da saúde, junto da população com maior vulnerabilidade

“Compõem este conselho municipal várias entidades governativas e instituições de solidariedade social, nas quais se insere a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, que tem sido um parceiro estratégico e essencial nesta trajetória”, afirma Helena Leal, a vereadora com o pelouro Social e da Saúde da Câmara Municipal do Funchal.

Esta iniciativa prossegue ainda este mês no Ginásio Municipal da Barreirinha, no Anexo dos Louros, no dia 30 às 11h00, seguindo-se São Martinho, a 3 de maio, isto na Junta de Freguesia, pelas 12h00, Universidade Sénior do Funchal, a 13, mas pelas 14h30, nas suas próprias instalações, Centro Comunitário do Funchal, também às 14h30, no próprio CCF, sendo a última a 22, tendo por alvo os polos comunitários da Sociohabitafunchal e será na sala da Assembleia Municipal.