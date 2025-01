O deputado Francisco Gomes esteve na Escola Secundária Francisco Franco para participar numa conferência inserida no programa ‘Parlamento Jovem’. Este programa da Assembleia da República visa envolver jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário em questões de cidadania e política, promovendo o entendimento das dinâmicas políticas.

Durante uma conferência, que incluiu a participação de estudantes de escolas públicas, privadas e cooperativas, Francisco Gomes ressaltou a importância de projetos como o ‘Parlamento Jovem’ para aproximar os jovens da política. “A participação política começa no interesse pelos problemas da sociedade e é fundamental que os jovens compreendam que a política não é algo distante”, afirmou o parlamento.

A sessão também proporcionou um espaço para os estudantes questionarem Francisco Gomes sobre temas como a representatividade das regiões autónomas e o futuro da democracia em Portugal. O deputado sublinhou a importância do diálogo com as novas gerações, destacando que o desenvolvimento do pensamento político é essencial para preparar cidadãos comprometidos.

“A participação política começa no interesse pelos problemas da sociedade, pelos desafios comuns que enfrentamos e pelas posturas que podemos adotar para ultrapassá-los. É fundamental que os jovens compreendam que a política não é algo distante, mas sim uma ferramenta para melhorar o nosso país e para a qual podem e devem contribuir”, disse Francisco Gomes.

A iniciativa, que comemorou 25 anos em 2020, continua a ser uma ferramenta importante para fomentar a reflexão política entre os jovens e promover o seu envolvimento.