Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h00, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, lote 36, a empresa Metal Park. Ainda hoje, mas pelas 16h30, o presidente do Governo Regional estará nas instalações do Hotel Quinta do Monte, onde irá decorrer a apresentação pública da Associação de Turismo do Monte.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na Cerimónia de Abertura da 31.ª edição do MRMI - Medical Response to Major Incidents, pelas 11h30, no Centro de Socorro a Náufragos - Instalações do SANAS - Santa Cruz.

* O Programa das Festas de Natal e Fim do Ano 2024 será apresentado às 12h00, pelo secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, localizado na Rua da Carreira n.º 43.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 14 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Pelas 17h30, realiza-se a cerimónia de tomada de posse dos membros do plenário do Conselho Económico e de Concertação Social da RAM, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* O Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea promove hoje o lançamento do 3.º número da revista Arqueologia Moderna e Contemporânea, no Hotel Barceló Funchal Oldtown, às 18h00, e será apresentado pela arqueóloga Jacinta Bugalhão e o arquiteto Rui Campos Matos.

* O ‘À conversa com...’ na Galeria Anjos Teixeira, na Rua João de Deus nº 12, será hoje às 19h00, com Kurt Milner, professor universitário, que falará sobre a obra literária do escritor Rui Nunes, numa abordagem que se intitula ‘Somos todos o beijo recusado’.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto da Orquestra de Cordas ‘Madeira Camerata’, sob a direção musical do violinista Norberto Gomes, no Reid’s Palace A Belmond Hotel, pelas 21h30.