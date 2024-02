Instada a comentar o impacto da saída de Pedro Calado da cena política e partidária, Cristina Pedra escudou-se com a lembrança de que não é militante, nem do PSD-Madeira nem de nenhum outro partido político.

Numa reação ao anúncio de Pedro Calado referente ao abandono de todos os cargos públicos, políticos e partidários, aquando do seu regresso à Madeira, após 21 dias detido, a nova presidente da Câmara Municipal do Funchal reiterou que, nesta altura, importa endereçar “à justiça o que é da justiça, à política o que é da política”.

“Desde a primeira hora, no passado, atualmente e no futuro, estou perfeitamente convicta da total inocência do dr. Pedro Calado”, declarou, repetindo declarações anteriores que mantêm um “apoio inequívoco” ao ex-líder da autarquia, mas sem reconhecer um eventual empobrecimento do PSD com a retirada de Pedro Calado: “não sou militante nem filiada em partido político nenhum portanto essa é uma pergunta que nunca me poderá fazer”, apontou, em declarações aos jornalistas proferidas à margem da inauguração da Praceta Eurico Martins, em São Roque.