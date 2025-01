Estão definidos os temas a que o PS-Madeira vai dar particular atenção no âmbito dos Estados Gerais. O espaço de debate que antecede o congresso e a campanha para as Eleições Regionais de 23 de março será composto por duas sessões agendadas para os dias 2 e 15 de fevereiro.

Segundo sabe o JM, o primeiro dia, um domingo, será dedicado a temas económicos. Entre as 10 e as 12h30, no hotel Meliã, no Funchal, o PS vai abordar assuntos como a diversificação da economia, a agricultura, as tecnologias, a energia e o turismo.

Já na segunda sessão dos Estados Gerais, a 15 de fevereiro, um sábado, estarão em foco diferentes políticas de pendor social. O programa prevê uma jornada intensa com olhares mais atentos às questões da saúde, educação, habitação e inclusão social.

Leia mais na edição impressa de hoje.