A Escola B1 PE Rancho e Caldeira, na Madeira, foi o ponto de encontro de parceiros do projeto europeu AUTISMUSIC para a ‘Mid-Term Transnational Project Meeting’, realizada nos dias 14 e 15 de novembro. Este evento inspirador proporcionou momentos intensos de brainstorming e discussões democráticas, reunindo representantes de diferentes países em torno de objetivos comuns voltados para a educação e a inclusão de crianças com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA)

Os principais temas da reunião envolveram o desenvolvimento de ferramentas práticas, como um guia pedagógico para ensinar música a crianças e alunos com PEA, além da criação de uma plataforma de e-learning destinada à qualificação de profissionais da educação nas áreas de musicoterapia e pedagogia musical para a inclusão.

Durante a visita, os parceiros também tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho pedagógico inovador realizado na sala estruturada da escola anfitriã. Foram apresentadas estratégias diferenciadas, adaptadas para atender às necessidades específicas das crianças com autismo. Entre os destaques, os visitantes puderam observar o impacto positivo do uso da musicoterapia no processo de inclusão e nas aprendizagens dessas crianças.

A reunião consolidou o compromisso dos parceiros em promover práticas inclusivas e reforçou a importância da colaboração internacional para transformar a educação musical em uma ferramenta acessível e transformadora para crianças e alunos com PEA.