Élvio Sousa não participa na reunião com o PSD

À margem do debate do Programa do Governo, estão a acontecer esta tarde reuniões paralelas com vista a tentar reunir o apoio parlamentar para viabilizar o Programa do Governo, que tem a votação agendada para amanhã.

A iniciativa partiu do Governo e do PSD e, por isso, há três elementos do lado da maioria: Jorge Carvalho, secretário regional com a tutela dos Assuntos Parlamentares, Rui Abreu, chefe de gabinete do presidente do Governo Regional, e Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD.As reuniões estão a acontecer numa sala ao lado do hemiciclo e estão a participar, à vez, os representantes dos partidos.

O primeiro a participar foi Paulo Cafôfo, mas nem demorou cinco minutos. À saída, questionado pelo JM, o líder da bancada socialista e presidente do PS/M nem qualificou o encontro como uma reunião. “Não houve nenhuma reunião”, respondeu, quando perguntado como tinha decorrido o encontro.

Élvio Sousa, líder da bancada do JPP, não vai participar na reunião. Ao JM, justificou que não responde “a convites pela comunicação social”, numa alusão à notícia do DN do Funchal desta tarde, que avançou com a proposta da maioria, e que poderá ter sido noticiada ainda antes do convite lhe ser formulado, considerando a sua reação.

Neste momento, Miguel Castro, líder da bancada do Chega, está reunido com os membros da maioria. O CDS, parceiro parlamentar, também vai participar do encontro, bem como os demais partidos.