A polícia desmantelou no ano passado um esquema de venda de estupefacientes na baixa do Funchal. A droga estava guardada no frigorifico da moradia dos dois arguidos, dissimulada no interior de papo-secos e frango congelados.

O caso chega agora à barra dos tribunais e faz a manchete de hoje do JM.

Nesta operação, foram apreendidos mais de 500 gramas de bloom e heroína.

O casal, que não tinha rendimentos lícitos, está também acusado de comprar um Audi A3 com o dinheiro do tráfico.

Na rubrica “Perdidos e Achados” de hoje, recuperamos o projeto que havia para a Cota 500 que permitia estendê-la até à Fundoa. Hoje, a estrada tem dupla utilização: ligação entre as zonas altas do Funchal durante o dia e estacionamento à noite.

Na Ribeira Brava, o município divulgou dados da gestão que indicam que está há cinco anos consecutivos sem dívidas a fornecedores.

Na cultura, Plutónio é a mais recente atração para a edição deste ano da Semana do Mar, no Porto Moniz.

“MP da Venezuela manda libertar 1.896 presos políticos”; “Passageira de navio cruzeiro evacuada em estado grave”; “Élia disponível para Santa Cruz lamenta dúvidas do partido”; “Fogos a custos controlados nascem no Jardim da Serra” compõem as restantes chamadas da Primeira Página.