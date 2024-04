O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a ilha da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente, indicando que a temperatura máxima poderá atingir os 27 graus Célsius no Funchal. O aviso vai estar em vigor até às 18:00 de hoje nas costas sul e norte e nas regiões montanhosas da ilha.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para este domingo, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante leste.

Relativamente ao estado do mar, a costa norte terá ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, e a costa sul deverá registar ondas do quadrante sul com 1 metro.