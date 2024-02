O primeiro dia do 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, que decorre no Centro de Congressos, foi marcado pela atribuição do diploma de mérito hoteleiro e turístico atribuído a Luís Araújo.

Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, foi quem entregou em mãos o galardão, tecendo-lhe palavras de enaltecimento. “ Uma profundamente determinada e disponível, reconhecida quer no plano nacional como internacional”, realçou.

Recorde-se que Luís Araújo foi o presidente do Turismo de Portugal, cargo agora assumido por Carlos Abade.

“Este diploma é um estimulo, mas é sobretudo um alerta para todos. Temos de ter um setor, um turismo que seja mais inclusivo, que acolha as mulheres nas suas empresas e nos altos cargos destes país; estimulem os jovens a vir para o setor porque nós precisamos deles”, disse, por seu turno, o agraciado no púlpito.