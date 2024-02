Diáspora e Migrações é um dos pelouros da nova vereadora Ana Bracamonte

Diáspora e Migrações, este um dos pelouros da nova vereadora na Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte, que hoje, integrou a nova equipa que preside a Autarquia, no dia em que, oficialmente, Pedro Calado, deixa de ser presidente da Câmara do Funchal.

Nesta reunião, onde foram apresentados novos pelouros e a redistribuição de outros, Cristina Pedra, presidente do Município, anunciou que foi aprovado o subsídio municipal ao arrendamento, no valor de um milhão e 375 euros para 2024. Isto tem a ver com 526 processos.

”Continuamos fiéis ao Orçamento aprovado e a vida normal da instituição”, referiu a autarca aos jornalistas no fim desta reunião camarária. Ainda sobre os pelouros, Cristina Pedra irá manter Economia, apoio aos investimentos e fundos comunitários, finanças, mercados municipais e turismo. E passa a ter a Cultura. Bruno Pereira passa a ter o pelouro da Modernização Administrativa e Informática. E mantém os anteriores pelouros.

João Rodrigues, por seu lado, mantém exatamente todos os pelouros que tinha. Quanto a Nádia Coelho, passa a somar aos que tinha, o pelouro da Ciência, Conhecimento e Inovação. Já Helena Leal passa a ter o pelouro da Juventude e Desporto, mantendo todos os outros que já tinha no passado.

Ana Bracamonte, além da Diáspora e Migrações, fica com o Património e Contratação Pública, Bens e Serviços, Recursos Humanos, auditoria interna e proteção de dados.