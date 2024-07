“A Câmara Municipal do Funchal através da sua Divisão de Desporto, organiza, uma vez mais, a iniciativa “Desporto na Praça”, ao longo dos dias 9, 10, 11 e 12 de julho, na Praça do Município. Com esta iniciativa pretende-se privilegiar a atividade física e a adoção de estilos de vida saudáveis que levam a uma melhor qualidade de vida, através de uma forte componente lúdica, estimular o convívio entre os participantes de todas as idades e géneros, mas também relevar o papel de destaque que o desporto e a atividade física assumem nos dias de hoje”, informa comunicado da CMF à redação.

Estas atividades ocorrem nos dias 9, 10 e 11 de julho entre as 10h00 – 12h30 e 14h00 – 16h30.

Já na sexta-feira, dia 12 de julho, as atividades decorrem entre as 10h00 e as 12h30.

“Do leque de atividades previstas, destacam-se: Insufláveis, Trampolins, E-sports, Ténis de Mesa, Orientação, Xadrez, Esgrima e Aula Intergeracional. Para além destas atividades, teremos à disposição: Pinturas Faciais, Desenhos e Pinturas, entre outras. Esta iniciativa destina-se a toda a população, sobretudo, a crianças e jovens inscritos nos ATL’s e campos de férias existentes no Município do Funchal”, é complementado.