Já pensou subir até o topo da conhecida Penha de Águia? Provavelmente sim. Mas daí até fazê-lo, deve ter mudado de ideias por várias vezes.

A rubrica Perdidos e Achados, na edição impressa do Jornal de hoje, leva-o a descobrir um lugar virado para o mar do Norte, capaz de o fazer desfrutar do silêncio que a noite oferece e do barulho dos pássaros que pousam nas diversas árvores que compõem a área agrícola.

Para lá chegar, tem duas alternativas: Há um acesso pelo lado do Faial, concelho de Santana, que dizem ser menos perigoso que o do lado de Machico. Ainda assim, há quem já tenha experimentado os dois e avisa que o acesso não é para principiantes.