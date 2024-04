O primeiro dia de debate do Programa de Governo demonstrou, na opinião de Francisco Gomes, que, no que toca à autonomia e aos interesses da Madeira, “o PSD não é só um partido sem respostas para as preocupações e as prioridades da Região, mas é também um partido que insiste numa linha de distanciamento quanto à regiões atlânticas, como se Portugal e a Europa terminassem nos limites marítimos da parcela continental do território nacional”.

O deputado madeirense do Chega acusa ainda o PSD e CDS de não terem “nenhuma resposta para temas como a ligação marítima, a simplificação dos subsídios às passagens aéreas, o aprofundamento dos poderes dos órgãos de governo próprio, a valorização da plataforma continental, o método de revisão da Lei das Finanças Regionais, a urgente revisão constitucional e a valorização dos serviços da república na Região, em especial as forças de segurança e os funcionários judiciais”.

Numa nota enviada à redação, Francisco Gomes diz que “fica a ideia de que o Governo do PSD e do CDS, muito à semelhança do Governo PS que o antecedeu, não sabe o que é a Autonomia Política, não se interessa com a Autonomia Política e não está minimamente vocacionado para o aprofundamento político e praxístico que a Autonomia exige”.