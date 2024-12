O arquipélago da Madeira pode ser afetado por vento e precipitação com a passagem da depressão Dorothea, estando o comunicado meteorológico para esta situação adversa em vigor até às 23:59 de segunda-feira.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta depressão “terá um deslocamento lento para norte pelo que se prevê que o seu centro não se aproxime deste arquipélago”.

Contudo, adianta o IPMA, “a vasta região depressionária à qual está associada é responsável pela alteração do estado do tempo na Madeira, sobretudo nos dias 15 e 16, com o aumento da intensidade do vento, a ocorrência de chuva, mais intensa na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira, e o aumento da agitação marítima na costa sul e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional”.

Também indica que estão previstas rajadas até os 75 quilómetros por hora do quadrante sul, persistindo estas condições adversas durante segunda-feira, “esperando-se que nas terras altas as rajadas possam atingir valores na ordem dos 100 quilómetros”.

Quanto à precipitação, refere que pode ser “por vezes forte na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira” até segunda-feira.

No caso da agitação marítima, na costa sul, irá ser do quadrante sul, até 2,5 metros de altura significativa, tendo a capitania do Porto do Funchal já emitido avisos de mau tempo e vento forte para a orla marítima.

“Foram já emitidos avisos meteorológicos de rajada máxima e de precipitação, que poderão, durante os dias de hoje, 15, e amanhã, 16, sofrer alterações, dada a existência de alguma incerteza, nomeadamente em relação à localização das áreas de precipitação mais intensa”, é também informado pelo IPMA.