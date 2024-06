Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, preside às 16h00 à apresentação oficial da SIGA, a nova rede de transportes públicos da RAM, que começará a operar no próximo dia 1 de julho. Este evento decorrerá no auditório do edifício do Campo da Barca, na Rua Dr. Pestana Júnior, nº 6.

* Pelas 17h30, terá lugar na Travessa dos Reis a abertura oficial dos Altares de São João, na Freguesia da Sé.

* A reunião ordinária pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 18h00, no edifício da Loja do Munícipe, no Caniço, com 7 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, estará presente na Cerimónia alusiva ao 471.º Aniversário da Freguesia do Seixal. A cerimónia terá lugar pelas 18h00, no Centro Social e Paroquial do Seixal.