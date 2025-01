A Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto na Assembleia Legislativa da Madeira, agendou para amanhã uma audição parlamentar para ‘Esclarecimento sobre a grave situação no ISAL’ - Instituto Superior de Administração e Línguas.

O requerimento do PSD foi aprovado por maioria, com o Chega a votar a favor, o PS contra, por entender que “existem objetivos políticos”, e com a abstenção do JPP, que não encontra justificação para a audição de uma entidade privada que não depende da Secretaria da Educação, mas sim do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A audição dos dirigentes do ISAL foi agendada para as 14h30 desta sexta-feira, segundo nota enviada à comunicação social.

O presidente da Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto fala de “uma perseguição política a uma deputada do Partido Socialista que é vice-diretora do ISAL”. Rui Caetano salientou que perante a iminência da dissolução do parlamento “não faz qualquer sentido realizar esta audição”, e lembrou que o ISAL já tinha manifestado disponibilidade para vir à Assembleia Legislativa da Madeira, mas só depois da decisão final do Ministério e de serem conhecidos os resultados da providência cautelar interposta pela instituição visada.