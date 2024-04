O novo líder do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, realiza a sua intervenção final no 19.º Congresso Regional dos centristas.

José Manuel Rodrigues diz que reassume a liderança, oito anos depois, com sentido de missão e ciente do longo e árduo trabalho que se avizinha.

“Assumo a liderança do CDS não com espírito de sacrifício, mas com sentido de missão”, corroborou.

Não se esquece, todavia, da crise política e assevera que o CDS não tem de pagar pelos erros de outros.

“Precisamos de reparar o orgulho ferido dos madeirenses que começa numa operação judicial de uma tal dimensão que a todos nos deixou em estado de choque e que deixou marcas profundas na política e na comunidade regional. Precisamos de mudar para normalizar”, elaborou.

“Não contem comigo para experimentalismos e extremismos, mas garanto-vos que comigo nada ficará como dantes. O CDS sai deste Congresso unido, renovado, reconciliado com a sua História e pronto para enfrentar as eleições”, vincou.