Verificou-se esta noite, nas áreas comuns dos ‘Apartamento do Mar’, à Rua da Quinta Calaça, o colapso de parte da estrutura de suporte do solário da piscina do referido edifício.

Esse desmoronamento provocou a obstrução da via pública, em frente à entrada do Clube Naval, tendo danificado uma viatura estacionada no local.

Esta manhã, os serviços da Câmara Municipal do Funchal isolaram o local e procederam a remoção do entulho na via pública, notificando o condomínio para proceder de imediato aos trabalhos necessários ao restabelecimento da segurança no local.

“A autarquia apela à compreensão dos munícipes, estando a diligenciar junto do referido condomínio para que a reparação seja feita com a devida celeridade e respeito pelas normas de segurança”, refere a Câmara Municipal em nota envida à redação.